М ладежкият национален отбор загуби с 0:3 от Португалия в мач от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027 година. Този мач бе дебютът за новия селекционер Тодор Янчев, който има доста работа за вършене. Младите българи удържаха нещата през първото полувреме, но през втората част рухна за много малко време.

Всичко по-интересно се случи през втората полувреме. Най-добрата възможност за "лъвовете" се откри в 55-ата минута след страхотен пробив на Кристиян Балов, който пусна чудесен успореден на голлинията пас, но Асен Митков не успя да намери целта.

"Мореплавателите" поведоха в резултата в 58-ата минута, когато Тиаго Паренте асистира на Родриго Мора, а футболистът на Порто не остави никакъв шанс на Пламен Андреев за 1:0. В 64-ата минута България остана с човек по-малко, след като Георги Лазаров получи втори жълт картон. Две минути след това домакините удвоиха преднината си. Пламен Андреев спаси, но при добавката Тиаго Паренте се разписа за 2:0.

В 79-ата минута Карлош Форбс пусна остър пас в наказателното поле към Густаво Варела, а той с плътен изстрел вкара за 3:0, като топката се отби в напречната греда преди да влети в мрежата на Пламен Андреев.

Португалците са лидери в групата с девет точки, колкото има и вторият Чехия. Българите са трети с четири точки. Във вторник, 14 октомври селекцията на Янчев приема Чехия на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19 часа.

