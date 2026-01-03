Ч уждестранен треньор, легионери за звезди. Това представляваше в голяма степен Септември през есента, а доскоро именно столичният клуб се славеше като люпилнята на таланти за БГ футбола. И последната българска крепост в Първа лига обаче е напът да падне, за съжаление. Иначе представянето на Септември беше очаквано. Тимът е сред най-слабите в елита и основната му цел ще бъде да се спаси. Както всеки сезон.

През пролетта тимът игра по-силно като гост, отколкото като домакин. Това донякъде е нормално, защото Септември не играе на собствения си стадион, приемайки отборите на "Локомотив" в "Надежда", а от друга страна - тимът е с едва шепа фенове, изградена най-вече от роднини на футболистите.

Какво може да очакваме от Септември през пролетта? Пак същото - битка за оцеляване с епизодични изригвания, сривове, напрежение около треньорския пост и трансферни спекулации около Бертран Фурие...