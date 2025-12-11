К нигата „Славната армейска чета“ бе представена днес от Фондация ЦСКА. Написана е по повод 40 години от деня, в който Димитър Пенев за първи път става старши треньор на „червените“. Пълна е с богата статистика и интервюта с Пената, Ицо, Любо, Емо, както и с интересни истории, свързани с Лъчо Танев и Петър Витанов. Автори на книгата, която вече е на пазара, са Румен Илиев, Любомир Серафимов и Ивайло Русев.

Ето какво написаха „червените“ в официалния си сайт:

Утре (12 декември) се навършват точно 40 години от деня, в който Димитър Пенев за първи път става старши треньор на ЦСКА. С това се поставя началото на една от най-забележителните футболни приказки в историята на България – изграждането на великия „армейски“ отбор, който през следващите 5 години се превръща в страшилище за съперниците у нас и в Европа и до днес е еталон за красив, резултатен и шампионски футбол.

По този повод Фондация ЦСКА зарадва всички „червени“ фенове и футболни естети с истинско колекционерско бижу – книгата „Славната армейска чета“, проследяваща в дълбочина възхода и успехите на този ненадминат отбор. Луксозното издание обхваща първия период на Стратега начело на ЦСКА – от 12.12.1985 до 26.08.1990 г. В него „армейците“, водени от убийствения си тризъбец Стоичков-Пенев-Костадинов, печелят 3 титли, 3 купи на България, 3 купи на Съветската армия, 1 Суперкупа, а през 1989 г. прегръщат и четирите купи. Тимът ни записва поредица от рекорди, някои неподобрени и до днес. Маршът е и в Европа – полуфинал за КНК и четвъртфинал за КЕШ.

Книгата е с луксозни твърди корици, а всички страници са цветни и богати на уникални фотографии. Има пълна статистика – налице са всичките 204 мача на ЦСКА в този период, подплатени с голмайстори и състави.

Предговорът е на спортния директор на ЦСКА Бойко Величков, който в юношеска възраст е съвременник на великите подвизи на онзи славен отбор.

Книгата предлага авторски интервюта с Димитър Пенев, Христо Стоичков, Любослав Пенев, Емил Костадинов, Лъчезар Танев и Петър Витанов, дадени специално за „Славната армейска чета“. На страниците ще откриете редица любопитни и неизвестни до днес факти.

Краят на великия отбор е неочакван и малко тъжен – Димитър Пенев е отстранен през лятото на 1990 г. след бунт на трима футболисти. Един от тях обаче, години по-късно, застава пред „Славната армейска чета“ и разкрива истината. Според него тя е съвсем друга...

