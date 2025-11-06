Н ародното събрание прие на първо четене Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. Проектът е внесен от народните представители Красен Кралев, Маноил Манев, Младен Маринов и Александър Ненков. Законопроектът предлага създаване на Национална координационна комисия, ръководена от министъра на вътрешните работи. Тя разработва Национален координационен план за прилагане на интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия.
Предвижда се издаването на Наредба, с която ще се регламентират ясно изискванията за стандарти по отношение на физическата инфраструктура, техническото оборудване и съоръженията на спортните обекти, както и за обучението и функциите на персонала. Важна част в Закона е сертифицирането на спортните съоръжения. Въвежда се нов субект "Стюарди", които да изпълняват функции по прилагане на разпоредбите относно реда за безопасност и сигурност в спортния обект при провеждане на спортни мероприятия.
Създава се Национален информационен център и единен автоматизиран регистър към МВР, като канал за обмен на информация. Разработена е легална дефиниция на "противообществена проява" по смисъла на този закон, като подробно са разписани всички принудителни административни мерки, които се прилагат при установяване на такава проява. Дефинирани са и административно наказателните разпоредби, свързани със съответните наказания за извършени нарушения от страна на собствениците или ползвателите на спортния обект, на отговорника по сигурността, или организатора на спортното мероприятие.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX