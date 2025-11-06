Н ародното събрание прие на първо четене Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. Проектът е внесен от народните представители Красен Кралев, Маноил Манев, Младен Маринов и Александър Ненков. Законопроектът предлага създаване на Национална координационна комисия, ръководена от министъра на вътрешните работи. Тя разработва Национален координационен план за прилагане на интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия.

Предвижда се издаването на Наредба, с която ще се регламентират ясно изискванията за стандарти по отношение на физическата инфраструктура, техническото оборудване и съоръженията на спортните обекти, както и за обучението и функциите на персонала. Важна част в Закона е сертифицирането на спортните съоръжения. Въвежда се нов субект "Стюарди", които да изпълняват функции по прилагане на разпоредбите относно реда за безопасност и сигурност в спортния обект при провеждане на спортни мероприятия.

Създава се Национален информационен център и единен автоматизиран регистър към МВР, като канал за обмен на информация. Разработена е легална дефиниция на "противообществена проява" по смисъла на този закон, като подробно са разписани всички принудителни административни мерки, които се прилагат при установяване на такава проява. Дефинирани са и административно наказателните разпоредби, свързани със съответните наказания за извършени нарушения от страна на собствениците или ползвателите на спортния обект, на отговорника по сигурността, или организатора на спортното мероприятие.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX