Б ившият футболист на Берое и ЦСКА Радко Калайджиев разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща между двата тима днес на стадион „Васил Левски“. Той е категоричен, че „червените“ могат да изпитат големи трудности срещу старозагорци. „Берое може да вземе нещо от ЦСКА. Всичко може да се случи в този двубой. Ако ЦСКА подцени тази среща може да изпита големи трудности. Очаквам да станем свидетели на един отворен двубой. Берое няма да се затвори. Те не играят по този начин. Няма значение кой е съперникът. ЦСКА, виждаме, че не е на високо ниво. Вероятно ще стане един равностоен мач. Може би ЦСКА ще владее повече топката, но Берое ще им създаде доста главоболия“, заяви той.

„Уважавам Христо Янев. С него сме от един град. Моето мнение е, че ЦСКА отново ще употреби един млад и кадърен треньор", допълни Калайджиев

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

