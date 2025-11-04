Ш ведският съдия Мохамед Ал-Хаким ще ръководи мачът на Лудогорец срещу Ференцварош (Будапеща) в турнира Лига Европа в четвъртък, обяви УЕФА. Негови помощници ще бъдат Мехмет Джулум и Фредрик Клювер, които също са от Швеция. Гранит Мачедонци от Швеция е четвърти съдия. Тъй като в Швеция няма система за видеоповторения (ВАР), отговорниците в тази среща ще бъдат от Полша. Главен ВАР-съдия е опитният Павел Малец, а асистент ВАР-съдия е Корнел Пашкиевич.

Петери Кари от Финландия ще бъде съдийски наблюдател, а Армен Минасян от Армения е делегат на УЕФА. Мачът на 6-и ноември на стадион "Групама Арена" ще започне в 22:00 часа българско време, като преди него унгарците са със 7 точки от три срущи и заемат 7-о място в общото класиране. Лудогорец има три точки и се нарежда на 26-а позиция. Първите осем от всичките 36 отбора се класират директно за осминафиналите, а съставите между 9-о и 24-о продължават в плейофен кръг за място на осминафинал.

Същата съдийска бригада ръководи на 23-и януари предпоследната среща от предишното издание на турнира на УЕФА Лига Европа между Лудогорец и Мидтиланд (Дания), завършила 0:2 в Разград. За Мохамед Ал-Хаким това ще бъде четвърти мач през тази есен в Европа, като до момента е ръководил един в Лига Европа и два в Лигата на Конференциите.

40-годишният съдия Ал Хаким е роден в Ирак, но когато е на 8 години цялото му семейство се мести в град Кьопинг, където живее и до момента. Той е избран през 2015-а година за рефер номер 1 в скандинавската страна, но през 2021-а година влиза в медиите с негативна оценка, след като се оказва, че не си е платил данъците върху таксите от мачовете от УЕФА. Извън футбола работи в структурата на Шведските въоръжени сили.

