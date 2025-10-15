Близки и приятели се събраха в храм “Свети Седмочисленици” в София. Легендата на българския футбол ни напусна на 82-годишна възраст на 12 октомври 2025 година.

Д есетки легенди на българския футбол, запалянковци и обществени фигури изпратиха в последния му път легендата Добромир Жечев.

Великият защитник си отиде от този свят в неделя на 82-годишна възраст. Сред опечалените бяха почти всички футболисти от големия "син" отбор, на които Бобата даде път. Още като юноши той наложи на "Герена" Божидар Искренов, Емил Велев, Наско Сираков, Петър Петров.

Пред тленните му останки се поклониха и бивши негови съотборници от миналото като Томас Лафчис, Емил Спасов, Стефан Аладжов, Георги Цветков - Цупето, Ангел Станков. Присъстваха и бившият собственик на Левски Тодор Батков, както и сегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров.

Уважение показаха и популярни фигури от ЦСКА - бившият изпълнителен директор Стоян Орманджиев, настоящият спортен директор Бойко Величков, Валентин Михов и Красимир Горанов.

Дойдоха и големи имена от историята на Локомотив Сф като Ивайло Георгиев, Нако Дойчев, Атанас Геров. Дъщерята на Никола Котков - Мария, също се преклони пред Жечев.

На събитието присъстваха представители от БФC, директорът на първенства и турнири към футболната централа Валентин Чакъров, известни съдии от близкото минало като Любен Ангелов, знакови фенове на "сините", журналисти и други.