С тарши треньорът Златомир Загорчич определи групата за дербито с Локомотив София. Исак Соле е за първи път в състава след зaвръщането си в Славия от Турция. Там той бе любимец на Станимир Стоилов в Гьозтепе, но контузии му попречиха да се наложи.
Халфът заменя Денислав Александров, който чувства болка в ахилеса на десния крак. Мачът на стадион „Александър Шаламанов“ от 11-ия кръг в Първа Лига е в петък, 3 октомври, от 19:45 часа.
Групата на “белите“:
Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Исак Соле, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш
