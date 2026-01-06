С лавия обяви три от контролните си срещи, които ще се изиграят по време на лагера на "белите" в Турция. Столичани разкриха, че за две от датите все още търсят съперници.

След завръщането си от Анталия момчетата на Ратко Достанич ще играят с Марек Дупница на стадион "Александър Шаламанов" на 31 януари.

Програмата на Славия за приятелски срещи в Турция:

17 януари

Славия – Младост Лучани (Сърбия)

21 януари

Търси се съперник

24 януари

Славия – Тиквеш (Северна Македония)

25 януари

Славия – Тобол (Казахстан)

28 януари

Търси се съперник