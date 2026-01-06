С лавия обяви три от контролните си срещи, които ще се изиграят по време на лагера на "белите" в Турция. Столичани разкриха, че за две от датите все още търсят съперници.
След завръщането си от Анталия момчетата на Ратко Достанич ще играят с Марек Дупница на стадион "Александър Шаламанов" на 31 януари.
Програмата на Славия за приятелски срещи в Турция:
17 януари
Славия – Младост Лучани (Сърбия)
21 януари
Търси се съперник
24 януари
Славия – Тиквеш (Северна Македония)
25 януари
Славия – Тобол (Казахстан)
28 януари
Търси се съперник