С ъдиите ще дадат специална пресконеференция в понеделник. На нея ще коментират спорните ситуации в Първа лига до този момент. Причината затова е напрежението, което се събра около СК след дербито между Славия и Локомотив. Първото попадение за "белите" бе доста дискутирано заради игра с ръка.

"Българският футболен cъюз информира представителите на медиите, че в понеделник, 6 октомври, от 11:00 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към БФC. Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения

в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации. На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията. БФC очаква всички заинтересовани представители на медиите.