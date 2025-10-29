Ц СКА 1948 победи Лудогорец с 5:4, като едва за пети в историята мач от елитната ни дивизия приключи при този резултат. А цели 50 години изминаха от предишния двубой, който завърши така. На 20 август 1975-а Академик Сф губи с 4:5 от Славия в столично дерби. 3 месеца по-рано – в края на предишния шампионат Сливен побеждава Локомотив Сф с 5:4. Двубоят е игра на 17 май 1975-а. На 27 юни 1964 година в последен кръг от сезона Берое побеждава ЦСКА с 5:4. А първият мач завършил така е игран на 12 май 1957, като в него Спартак Пловдив побеждава Славия. Така можем да обобщим, че „белите“ са единственият тим в елита, който има както победа, така и загуба с този резултат.

