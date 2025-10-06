С обственикът на Берое - Ернан Банато, изглежда не е останал доволен от съдийството при поражението на заралии от Левски с 1:3 в двубой от 11-ия кръг на Първа лига.

Претенциите на Банато са за спестен червен картон на нападателя на "сините" Мустафа Сангаре.

Главен съдия на мача бе Мариян Гребенчарски, а за ВАР отговаряха Мартин Великов и Красимир Кръстев.

"ВАР, там ли си? Един ден ФИФА ще разбере, това не може да продължава и трябва да наказват и съдии, не само играчи и клубове, или шоуто ще приключи", написа Банато в "Инстаграм".