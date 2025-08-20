З ащитникът на ЦСКА Адриан Лапеня е трансферна цел на Шефийлд Юнайтед, твърди изданието “sportsboom”. Според информацията тимът от Чемпиншип се представя много слабо в отбрана, което се изтъква като основна причина за лошия старт на сезона.

“Шефилд Юнайтед обмисля потенциална сделка за испанския централен защитник Адриан Лапеня от ЦСКА, за да подсили защитата си. Лапеня, с опит в испанския и българския футбол, може да бъде ценно попълнение за „Остриета“. Рубен Селес е под натиск да подобри резултатите си след лошия старт на сезона. Шефилд Юнайтед следи ситуацията на Адриан Лапена в ЦСКА София след катастрофалния им старт на новия сезон.

Загубата от Суонзи Сити миналия уикенд беше третата им поредна, откакто подновиха официалните срещи след поражението на финала в плейофите миналата година”, се казва още в информацията.

