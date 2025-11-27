П етър Станич се превърна в едва третия футболист на Лудогорец, реализирал хеттрик в мачовете от европейските клубни турнири. Сърбинът се разписа на три пъти във вратата на Иван Вияр при успеха с 3:2 срещу Селта Виго на „Хювефарма Арена“ в Разград.

ЛУДОГОРЕЦ ИЗРИГНА!

Преди него това са правили още два футболисти – Клаудиу Кешеру и Елвис Ману. Лудогорец загуби с 3:4 при визитата на ЛАСК Линц в Лига Европа на 29 октомври 2020 година. В този мач Ману реализира три гола във вратата на австрийския отбор.

Клаудиу Кешеру се разписа на три път във вратата на ЦСКА Москва при победата на Лудогорец с 5:1 на 19 септември 2019 година в мача от груповата фаза на Лига Европа.

„Имахме нужда от този момент, щастлив съм да отбележа хеттрик“, започна сърбинът. „Знаехме това, трябваше да го докажем – срещу отбор от топ 5 първенствата. Намираме се в добър момент, ще ни се получи. Можехме да вкараме и още, но сме щастливи, че спечелихме. Имахме прилив на нова енергия, това е едно от най-важните неща. Когато играеш с висок риск, трябва да имаш самочувствие“, заяви той.

„Ще се усмихна, преди да заспя – нормално е след такъв мач“, каза Станич. "Имам място за още много“, заяви Станич на въпрос дали има място за още футболни топки, каквито се дават по традиция на всеки реализирал хеттрик.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX