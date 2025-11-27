Л удогорец изригна. "Орлите" размазаха Селта с 3:2 в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. В герой за отбора от Разград се превърна Петър Станич, който наниза хеттрик. За испанците точни бяха Дуран и Ел Абделауи. Успехът на "орлите" означава, че те вече имат 6 точки след първите си пет мач и внезавно пред тях се открива шанс да попаднат сред първите 24 в класирането. Селта остава с девет точки.

Още в началото "орлите" започнаха ударно. Унгарският съдия Балаш Берке свири дузпа за Лудогорец в 10-ата минута за нарушение на Мануел Фернандес срещу Кайо Видал. Педро Нареси пусна отличен извеждащ пас към Вида, който бе съборен от Мануел Фернандес в наказателното поле на испанския отбор и веднага последва решението на арбитъра, който посочи бялата точка. Петър Станич реализира дузпата в 11-ата минута, пращайки топката в левия ъгъл на вратата на Иван Вияр, който се хвърли в другия ъгъл.

Лудогорец направи много голям пропуск в 36-ата минута. Йоел Лаго допусна много груба грешка, след като се размина с топката. Това откри страхотна възможност пред Кайо Видал, който изскочи сам срещу Иван Вияр, но не успя да намери очертанията на вратата и прати топката встрани от левия страничен стълб. Най-доброто положение за Селта Виго бе в 43-ата минута. Жонес Ел-Абделауи подаде към Феран Жутгла, а той продължи към Анхел Аркос, който бе на отлична позиция, но изпрати топката високо над напречната греда в аут.

След почивката Лудогорец увеличи преднината си на 2:0 в 50-ата минута. Оливие Вердон подаде към Петър Станич, който с удар от границата на наказателното поле на Селта вкара топката в десния ъгъл на вратата на Иван Вияр. А в 60-ата минута Мануел Фернандес извърши нарушение срещу Кайо Видал в наказателното поле на Селта. Видал излизаше сам срещу Иван Вияр, но Фернандес го събори в наказателното поле. Съдията Балаш Берке първоначално показа жълт картон на Видал за симулация в наказателното поле на испанския отбор. След намесата на ВАР обаче Берке промени първоначалното си решение и посочи бялата точка, като също така и отмени жълтия картон на Видал. Петър Станич оформи своя хеттрик в мача, вкарвайки топката в 62-ата минута в долния ляв ъгъл на вратата на Иван Вия, който се хвърли вдясно.

Селта Виго намали своя пасив в 70-ата минута. Браян Сарагоса пусна перфектен извеждащ пас към Пабло Дуран, който бе изпуснат от Оливие Вердон, а след това нямаше проблеми да вкара топката във вратата на Хендрик Бонман. Хендрик Бонман направи страхотно спасяване в 75-ата минута след удара на Илайш Мориба.

Кайо Видал можеше да вкара четвърти гол за Лудогорец в 77-ата минута. Бразилецът получи подарък от отбраната на Селта и отправи много хубав удар, но Иван Вияр отрази удара му.

А накрая Ел Абделауи успя да реализира и втори гол за Селта. Време за повече обаче нямаше и Лудогорец игра разумно и постигна втория си успех в основната фаза на турнира. До края на календарната година за "орлите" предстои мач с ПАОК на Кирил Десподов. Капитанът на България ще се завърне в Разград на 11 декември от 19:45 часа.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX