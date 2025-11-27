С тарши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе щастлив след домакинската победа с 3:2 над Селта в мач от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. „Това, което виждам, е, че отборът разполага с много добри играчи. Доволен съм от начина, по който играха и се държаха днес. Откакто съм дошъл, отборът работи на и извън терена, за да се вдигнем. Направихме много добро първо полувреме. Играехме между линиите, имахме добри ситуации, вкарахме гол. Беше хубаво, че държахме топката.

ЛУДОГОРЕЦ ИЗРИГНА!

Наситен ни беше центъра. Също така крилата ни бяха добре позиционирани и се придвижваха добре в атака. Иван Йорданов се включи много добре. Контролирахме в дълъг период средата на терена със Станич, Нареси и Дуарте. Започнахме по много добър начин второто полувреме. Имахме шанс да вкараме втори гол. През последните 20-25 имнути те контролираха повече топката, но не създаваха чак толкова много шансове. Защитата и вратарят се справиха по най-добрия начин.

Първото нещо е отборната работа. Разполагам с много добри и умни треньори-българи, които знаят как да провеждат тактика. Също така с мен дойдоха още двама треньори. Това е начинът, по който искам да играят. Искам играчите не всеки ден да идват да тренират, а да тренират както трябва. Това е отборна победа, но искам да кажа, че Станич изигра фантастичен мач. Намери начин да излезе от пресата и да се позиционира. Относно Йорданов - не играе често, но съм много доволен, че взе своя шанс", каза Пер-Матиас Хьогмо.

