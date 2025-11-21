Д ните на Алехандро Сагерас начело на Берое изглеждат преброени. „Зелените“ трупат загуба след загуба в първенството и на всичкото отгоре отпаднаха срамно от турнира за Купата на България след поражение с дузпи от Витоша Бистрица. „Мач Телеграф“ научи, че вече не само феновете са бесни на Сагерас и искат главата му. Цялата съблекалнята се е обединила около факта, че аржентинецът не става за нищо и е време да си ходи.

Най-голям отзвук доби оправданието му за загубата от Локо София с 1:3 в Стара Загора, когато Сагерас каза, че терените, на които тренират са много лоши. Но играчите са го контрирали, че не това е причината за слабите резултати, а по-скоро сбъркана тактика. В мача с Монтана, завършил 1:1, Сагерас подготвил футболистите си, че съперникът ще им играе с една схема в защита. Самите играчи обаче надали вой, че това нямало да се случи и действително се оказало така. Сагерас продължил с твърдоглавието и на полувремето наредил да се спазва първоначалния план, който все пак не доведе до загуба, но до равенство в Стара Загора.

Алехандро се оказал и твърде мързелив. Той е отчасти виновен за срамната загуба с 0:6 от Ботев Пловдив в Стара Загора през миналия сезон. Тогава Сагерас работеше в клуба като помощник-треньор и отговаряше за видеото за проучване на съперника. Тогава обаче Хосу Урибе така и не получил необходимия анализ, за да се подготви за този двубой.

