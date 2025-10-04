Б ившият вратар на ЦСКА Стоян Колев обясни пред „Мач Телеграф“, че една победа в дербито с Лудогорец ще даде солиден импулс на "червените" „Очаквам да стане един интригуващ двубой. Силно се надявам и двата тима да успеят да покажат добро лице. ЦСКА има нужда да вземе такава победа, за да се повиши самочувствието на играчите. Наистина не е приятна ситуацията, в която "червените" са изпаднали в момента. Отборът се намира на доста незавидно място в класирането. Стигна се до промени дори и по по-високите етажи. Предстои да разберем дали те са за добро или не. Надявам се да е първото", започна Стоян Колев пред "Мач Телеграф".

"Всички искаме да видим един силен ЦСКА, който да радва феновете. Не бих казал, че една победа сега би преобърнала сезона. За съжаление към момента ЦСКА е твърде далеч от местата, даващи право да се играе в Европа и трудно може да навакса, но трябва да се опита. Да, ясно е, че ще трябва да се направи доста голяма поредица от мачове, в които отборът да побеждава, но именно това трябва да е целта пред ЦСКА“, продължи Колев. „Лудогорец е добър отбор с доста качествени футболисти. Не вярвам да има умора в техните редици, въпреки че излизат срещу Бетис в Лига Европа. Плюс за тях е, че срещата в турнирите е в Разград и няма да ходят зад граница. Понякога пътуването изморява повече футболистите, отколкото самите мачове. Но въпреки тази среща, те ще успеят да се възстановят. Имат достатъчно време до мача с ЦСКА. Дано на стадиона присъстват, колкото се може повече хора и да подкрепят „червените“. Вярвам, че футболистите могат да ги зарадват с атрактивна игра и победа. Дано Христо Янев успее бързо да вдигне отбора. Той е много кадърен треньор и с желание и характер вярвам, че ще успее да помогне на ЦСКА“, заяви той.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

