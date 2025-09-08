Б ившият треньор на Левски и Локо Сф Стойчо Стоев коментира пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящото дерби, както и представянето на двата тима досега. „Дано да стане един добър мач. Това е столично дерби и в него всичко се случва. Ясно е, че Левски притежава повече класа в редиците си, но в такива мачове това не винаги е фактор и се получава логичното. Двубоят е в „Надежда“ и това е плюс за Локомотив. Ще се радвам да гледаме един добър мач. „Сините“ в момента имат по-сериозни амбиции и по-добър състав. От друга страна Локо притежава своите силни страни, както и качествени играчи в редиците си. Спас Делев и Аралица, например, могат да създадат много главоболия на всяка една защита. Имат доста силни страни в предни позиции. Ще е интересно. В такива дербита съм се убедил през всички тези години, че няма как да знаеш кой отбор ще спечели. Доста често се е случвало обратното.

Няма фаворит в такива срещи и те затова са интересни. Локомотив все пак трябва да внимава с атакуващите играчи на Левски. „Сините“ имат сериозни флангови играчи. Майкон и Алдаир много често и те помагат в атаките. И то по отличен начин. Постоянно се стремят да дублират фланговете и да създават опасности. С техните включвания Левски е много опасен. В отбрана също са стабилни и имат качествени играчи. Локото обаче ще има своите шансове, ако ги използват домакините, както трябва, могат да създадат много главоболия за Левски. „Железничарите“ очаквам да се стремят да са стабилни в защита, а Левски мисля, че ще натиска повече. Нека, който е по-добър да спечели този двубой“, заяви Стоев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX