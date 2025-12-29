Бившият старши треньор и на Левски, и на Лудогорец Стойчо Стоев обяви, че не е изненадан от първото място на "сините" в класирането. Той разкри пред "Мач Телеграф" очакванията си за пролетния дял от първенството.

„Изобщо не ме изненадва, че Левски е първи, защото представянето им е най-силното измежду всички в шампионата. Възползваха се от колебливия Лудогорец по най-добрия начин. 7 точки е добра преднина, но не е достатъчна, пролетта ще е много натоварена за Левски. Напред са и за Купата, ще натискат и за първенство, имат и Суперкупа, интересното е, че за всички тези трофеи ще спори директно с Лудогорец. Със сигурност трябват нови играчи през зимата в Левски, защото се видя в някои мачове, когато не използваха оптимален състав, че има колебания в играта и не е същата. При Лудогорец ми се струват по-равностойни играчите“, започна Стойчо Стоев пред "Мач Телеграф".

„Колкото до Лудогорец, тимът има две лица през есента - силно в Европа и нетрадиционно колебливо в шампионата, където не са си позволявали такова изоставане никога до сега от върха.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

