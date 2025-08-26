В арненският съдия Красен Георгиев, който е 14-и в родната ранглиста, ще свири дербито от 7-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА 1948.
Ето и всички назначения:
29 август 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - Добруджа 1919
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Николай Йорданов Колев
29 август 2025 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов
29 август 2025 г., петък, 22:00 ч.
ПФК Септември Сф - Локомотив София
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Антон Симеонов Генов
30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
ФК Спартак Варна - ПФК Локомотив Пловдив
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Александър Христов Апостолов
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Георги Василев Йорданов
30 август 2025 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ЦСКА
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев
31 август 2025 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Георги Крумов Виделов
31 август 2025 г., неделя, 19:15 ч.
ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Крум Добринов Стоилов
31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Радан Василев Мирянов