В арненският съдия Красен Георгиев, който е 14-и в родната ранглиста, ще свири дербито от 7-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА 1948.

Ето и всички назначения:

29 август 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - Добруджа 1919

ГС: Геро Георгиев Писков

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Николай Йорданов Колев

29 август 2025 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Йордан Костадинов Иванов

29 август 2025 г., петък, 22:00 ч.

ПФК Септември Сф - Локомотив София

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Тодор Василев Вуков

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Мартин Живков Великов

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Антон Симеонов Генов

30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ФК Спартак Варна - ПФК Локомотив Пловдив

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Александър Христов Апостолов

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Георги Василев Йорданов

30 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ЦСКА

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Валентин Желев Добрев

31 август 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Красимир Владимиров Миланов

АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Георги Петров Стоянов

СН: Георги Крумов Виделов

31 август 2025 г., неделя, 19:15 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948

ГС: Красен Иванов Георгиев

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Крум Добринов Стоилов

31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Радан Василев Мирянов

