О т Съдийската комисия отчетоха четири грешни решения на главните или ВАР-реферите в последните мачове от последния месец. Първото такова е от двубоя между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Тогава е показан директен червен картон на Ивайло Иванов след намеса на ВАР, като според Съдийската комисия това решение е грешно и футболистът на “смърфовете” не е трябвало да бъде гонен.

Грешка има и при показания червен картон на Себастиян Уейд от Септември (София) в двубоя с Ботев (Пловдив). Според комисията главният съдия във въпросния мач не е трябвало да гони бранителя на столичани, а да му покаже само жълт картон.

Другата грешка е от двубоя между Локомотив (София) и ЦСКА. Тогава от СК отчитат, че е трябвало да има отсъдена дузпа за игра с ръка на Мартино. Главният рефер не свири нарушение, но и не е повикан от ВАР - решение, което е грешно.

Последната грешка е от дербито между Славия и Локомотив (София). Според комисията първият гол на “белите” е трябвало да бъде отменен, защото преди Емил Стоев да отбележи има игра с ръка на Мартин Георгиев.

От Съдийката комисия коментира и ситуациите в двубоя между Левски и Лудогорец. Там според тях няма грешки от страна на главния съдия и се обосноваха за това. Няма грешка и при удара между Рилдо и Наумов в двубоя между “сините” и Ботев (Пд). Според СК нападателят на Левски е бил на скорост и няма умисъл в действията му, затова правилно не му е показан червен картон.

"Има спрени съдии. Имаме вътрешен правилник, но не се появяват. Тепърва ще анализираме мача на ЦСКА и Лудогорец. Чакаме доклада. Оценката на съдията обаче е намалена. Има идея да бъдат анализирани ВАР комуникациите и да се слушат ситуациите, за да има повече прозрачност. Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва. Грешките малко повече зачестиха.

Ние имаме платформа, в която се вадят клиповете от всеки мач и се дават и решенията на всички рефери, за да може да се обучават. Всичко се решава на терена. Допускат се грешки и критерият не винаги е един и същ. Всеки човек вижда по различен начин даден ситуация", заяви Тодоров.

Председателят на комисията Станислав Тодоров разкри също, че оценката на главния рефер на дербито между ЦСКА и Лудогорец – Драгомир Драганов, е била намалена, но все още двубоят не е анализиран.

Тодоров също коментира и изтеклия в медиите запис с комуникация между гласния съдия и ВАР по време на мача между Левски и Лудогорец.

„Ние не сме разследващ орган. БФC си има комисии, които ще преценят откъде е излязъл записът. Не ни притеснява нищо. Видяхте в самия запис, че няма нищо нередно. Ние не сме разследващ орган и не мога да кажа откъде е излязла информацията. Футболният cъюз ще си проведе разследване. Не е от съдийската комисия. Като се установи откъде, тогава ще видим. Щом оценката е намалена, значи представянето му не е било най-доброт“, коментира Тодоров.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX