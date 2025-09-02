Т одор Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев Пловдив, съобщиха от клуба. Звездата на „жълто-черните“ зарадва децата и техните родители при откриването на новия сезон на проекта.

Над 120 деца направиха първа тренировка на клубната база. Те се снимаха със своя идол и му пожелаха много успехи с екипа на "канарчетата".

В петък вечер предстои нова тренировка за децата на клубната база, както и тренировъчни занимания за възрастни.

Пълният график, по който ще протичат тренировките през сезон 2025/26, е следният:

– родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 – в понеделник и петък от 18:30 часа;

– родени през 2013, 2014 и 2015 – в понеделник и петък от 19:30 часа;

– тренировки за възрастни – в понеделник и петък от 19:30 часа.

Всички възпитаници на Футболно училище Ботев ще тренират по методика, разработена от клуба. Ще се залага на сплотяването на играчите от всеки един тим и на развитието на личностните им качества. Спортистите, които покажат талант, усърдие и характер, ще имат възможност да станат част от Академията на Ботев Пловдив.