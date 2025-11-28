„Топло посрещане във Варна“, написаха от ЦСКА по случай пристигането си в морската столица. В събота от 17:30 часа варненският Спартак ще посрещне „червените“ в двубой от 17 кръг на Първа лига.
На кадрите, споделени от ЦСКА в социалните мрежи, се вижда как привърженици на отбора се снимат с играчите и „събират“ автографи от тях. Видеото на „червените“ е от летището в най-големия черноморски град на България. Първият мач между „соколите“ и „армейците“ завърши при резултат 1:1. Преди мача на 29 ноември Спартак Вн на Гьоко Хаджиевски е 12-ти със 17 точки, а ЦСКА на Христо Янев е на шеста позиция с 25 пункта.
