С тарши треньорът на Арда Александър Тунчев сподели, че с него не е разговаряно да стане селекционер на националния отбор на България по футбол. Той каза пред DIEMA SPORT след поражението с 0:3 като гост на Спартак Варна, че тимът му все още „лети“ след участието в Европа.

"СОКОЛИТЕ" СВАЛИХА АРДА НА ЗЕМЯТА

„Закономерно, когато допускаш така да ти отбележат голове, а ти не успяваш да отбележиш, най-нормалното е да загубиш. Имахме чисти ситуации“, сподели Тунчев. „Явно летим от това, което показахме в Европа, но действителността ни приземи доста бързо. Надявах се паузата да ни отрезви“, добави треньорът.

Запитан евентуално за слуховете в медиите, че той е един от кандидатите за селекционер на националния тим, Тунчев каза: „Спекулации абсолютно, никой не е разговарял с мен.“

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX