С партак Варна постигна първата си победа през сезона. "Соколите" удариха 3:0 Арда у дома в осмия кръг на Първа лига и с това разочароваха още гостите от Кърджали, които остават без вкаран гол в трети пореден мач.

Гостите започнаха по-мотивирано и още в 1-ата минута Георги Николов стреля от близка дистанция, но Ковальов изби в корнер. След това и Шиняшики стреля, но стражът отново спаси. А в 22-ата минута топката се удари в ръката на Матео Петрашило в наказателното поле, но реферите прецениха, че няма основание да бъде отсъдена дузпа.

След това обаче Спартак поведе в 30-ата минута, след като направи бърз преход в атака. "Соколите" дължат попадението на груба грешка на Каскардо, който допусна Шанде да му отнеме топката в близост до тъчлинията. След последвалото центриране футболист на Спартак игра с топката, Господинов изби, но Даниел Иванов направи добавка и я вкара в мрежата на Арда за 1:0. При гола имаше сериозни съмнения за нарушения, но те не бяха уважени.

В 43-ата минута гредата спаси Спартак Варна. Вячеслав Велев стреля от дистанция, Максим Ковальов изгледа топката, но тя се удари в гредата. Арда бе близо до изравняването в 69-ата минута, когато Вячеслав Велев стреля от десетина метра, но Ковальов успя да спаси топката, която първоначално мина между краката му.

В 71-ата минута Максим Ковальов изрита силно топката напред, тя стигна до Бернадро Коуто, който се справи с Емил Виячки, стреля мощно и вкара топката за втори път в мрежата на Господинов - 2:0. В продължението 20-годишния Даниел Халачев оформи крайното 3:0 с дебютното си попадение в първенството.

Така Спартак вече има 7 точки и задмина Арда в класирането. Хората на Тунчев остана с 6.

