С тарши треньорът на Берое Хосу Урибе направи своя анализ след домакинското поражение от Черно море с 1:2. Старозагорци допуснаха пълен обрат в края на срещата, което удължи негативната им серия без победа на повече от два месеца. Въпреки неблагоприятния развой, наставникът изрази задоволство от показаното лице на отбора и създадените положения.

Според испанския специалист, тимът е демонстрирала качествен футбол срещу силен опонент. "Мисля, че направихме много добър мач. Имахме ситуации за гол, момчетата работиха много добре. Трябваше да реализираме тези ситуации. За съжаление резултатът не е такъв, какъвто трябваше да бъде. Днес видяхме един хубав Берое срещу труден съперник. Това е пътят да излезем от ситуацията, в която се намираме."

Урибе отчете позитивите в играта, които са били оценени и от привържениците на стадиона. "Можехме да изкараме много по-добър резултат. Хубавото е, че феновете видяха хубава игра от отбора."

Наставникът вече насочи вниманието си към предстоящия сблъсък, изразявайки увереност, че ако нивото на представяне се запази, успехът няма да закъснее. "Предстои ни много важен мач. Ще искаме да го спечелим. Ако покажем представяне, подобно на днешното, може да изкараме много позитивен резултат срещу отбора на Септември", завърши Урибе.

