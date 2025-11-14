Н а 81-годишна възраст си отиде един от големите вратари на ЦСКА и България – Стоян Йорданов, съобщиха негови близки.

Юноша на Академик София от 1954, играе като вратар. През юли 1961 преминава в академията на ЦСКА, но почти веднага започва да тренира с първия състав. Дебютира за армейците на 9 май 1963 при победата след дузпи с 5:4 над Етър Велико Търново на осминафинал за Купата на Съветската армия. През почти цялото време в тима ще заформи невероятна борба за титулярно място с Йордан Филипов. През сезон 1970/71 опазва мрежата си суха в продължение на 1202 минути, рекорд за „А“ група.

Осемкратен шампион на България с тима на армейците през 1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76 и петкратен носител на Купата на Съветската армия през 1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74. През лятото на 1977 преминава в Сливен, като взема участие в 28 срещи за тима. През юли 1978 става състезател на Черно море Варна, където след 3 мача в края на юни 1979 слага край на кариерата си.

Участва на Европейското първенство за юноши през 1962 в Румъния. Сребърен медалист с националния отбор по футбол на Олимпиадата през 1968 в Мексико. Участник на Световното първенство по футбол в Мексико през 1970. Изиграва 25 мача за А отбора на България. Има 1 мач за младежкия национален отбор.

След края на състезателната си кариера е шест пъти помощник-треньор на ЦСКА в най-силните години на клуба, работейки заедно с Аспарух Никодимов и Димитър Пенев. Води отбора временно в едно вечно дерби и печели мача. Работил е и като наставник на младежкия национален отбор, Монтана, както и в Кувейт.

Стоян Йорданов остава в историята и като един от най-коравите футболисти – срещу Аякс спасява дузпа със счупена ръка.

"Мач Телеграф" изказва съболезнования на близките на легендата.