Д ушан Косич заяви, че в Локомотив Пловдив са не разочаровани, а ядосани след 0:0 с Монтана. Косич каза, че "смърфовете" могат да намерят много извинения, но монтаначани са се защитавали добре. „Можем да намерим много извинения, но аз мисля, че днес Монтана се защитаваше добре. Ние не намерихме решение. Не бяхме достатъчно добри в завършващата фаза, трябва да останем заедно. Не сме в добър момент, не се получават много неща. Имаше и ситуацията с решението за дузпата. Трябва да сме по-решителни следващия мач“, заяви той.

Локо Пд не вкара на Монтана

„Срещу подобна защита трябва добре да въртиш топката, да намираш шансове и да си подготвен за тях. Не сме отбор, който създава 10-15 положения, трябва да си ги отбелязваме. Съперникът има бързи футболисти, шутираше отвсякъде. Ядосани сме. Трябва да намерим добрата форма и добрите решения. Не сме в добра форма, затова не намираме добри решения. Не е проблем в нашия или другия отбор, просто трябва да вдигнем качеството на игра. Надявам се това е последният двубой без фенове, а в следващия мач да сме по-добри“.

„Справиха се добре, но когато резултатът не е позитивен, енергията е различна. По-лесно е, когато играта идва с резултати. Не е лесно за никого, искаме да сме на върха, на високите позиции, но всеки двубой е труден. Трябва да сме заедно и да приемем, че не бяхме достатъчно добри в следващите два мача. Нека видим какво ще се случи, ние също сме в различна форма“, каза Косич за идващия мач с ЦСКА.

