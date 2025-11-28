Л око Пловдив не успя да победи Монтана и двата отбора завършиха 0:0 в 17-я кръг от Първа лига. "Смърфовете" бяха по-активни, но така и не успя да реализират. Това е втори пореден хикс за тях след равенството с Добруджа преди седмица. В класирането Локо остава на трето място, но с 29 точки. Монтана има 14 пункта.

Мачът на стадион "Локомотив" в Пловдив започна с дискусионна ситуация, след като още във втората минута се стигна до съприкосновение между Хуан Переа и Томас Азеведо в наказателното поле на Монтана и ВАР гледа за дузпа в полза на домакините. Реферът Михаел Павлов прегледа ситуацията на монитора край терена и прецени, че няма нарушение, давайки съдийска топка за гостите.

В 10-ата минута Каталин Иту подаде на Севи Идриз, който опита центриране отляво, но се получи рикошет и топката застрашително тръгна към вратата. Васил Симеонов внимаваше и спаси, но топката стигна до Парвиз Умарбаев, чийто шут рикошира и излезе в ъглов удар, след който не се стигна до сериозна опасност. Монтана отговори с шут на Давид Малембана в 16-ата минута от пряк свободен удар, но изпълнението му от малко под 25 метра профуча покрай лявата греда.

Второто полувреме започна с натиск на Монтана, като в 47-ата минута Боян Милосавлйевич спаси удар от дистанция на Иван Коконов, а минута след това се намеси при удар от малък ъгъл на Филип Ежикие.

В 59-ата минута Локомотив Пловдив изпусна златен шанс за гол. Парвиз Умарбаев намери Николай Николаев в наказателното поле вдясно от вратата. Той опита успореден пас на голлинията, като на далечната греда Жулиен Лами бе оставен съвсем сам, но ударът му бе блокиран от Саломон Джеймс.

Монтана отговори с коварен шут от дистанция на Малембана, но той бе отразен от Милосавлйевич. Хората на Душан Косич правиха опити да достигнат до гол, но защитата на Монтана не позволяваше създаването на сериозни опасности пред Васил Симеонов. Така мачът завърши 0:0.

