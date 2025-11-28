С тарши треньорът на Монтана Анатоли Нанков сподели мнението си след нулевото равенство срещу Локомотив Пловдив като гост в мач от 17-ия кръг на Първа Лига. „Винаги съм казвал, че всяка точка е важна за нашия отбор. Днешният мач стояхме добре, държахме се достойно срещу силния отбор на Локомотив, който е трети в таблицата. Имахме положения за гол, за съжаления не влязоха. Имахме по-чистите положения. С малко шанс щяхме да се поздравим с победа. Локомотив има много класни футболисти в нападение“, започна Нанков.

Локо Пд не вкара на Монтана

„Малембана е важен за нас футболист. Има футболисти с нарушена подготовка и ще бъдат други след януарската подготовка. Ще бъдат различни. Закъсняха с включването и трансферите. Трдуно е, радвам се, че взехме точка от силния отбор на Локомотив“, продължи треньорът на Монтана. „Хубавото е, че и двамата ни централни нападатели бележат, но това не е достатъчно. Ще се радвам и футболистите, които влизат, флангови да бележат. Не е добре, ако разчитаме само на Ежике и Борко Димитров“, добави Толята Нанков.

„Имат опитни и добри футболисти, качествен треньор. Ще се постараем, искаме да печелим точки“, завърши Анатоли Нанков с поглед към предстоящия мач срещу Локомотив София.

