В Пазарджик откриха обновената и отвътре зала "Хебър", съобщиха от местната администрация. "Това е втората голяма стъпка по модернизацията на съоръжението, след приключилото през лятото енергийно саниране, с което сградата премина от енергиен клас „Е“ към „А“ и постигна 53,85% собствено покриване на нуждите от възобновяема енергия. Ремонтът отвътре е реализиран изцяло със средства на Община Пазарджик, извън обхвата на програмата за саниране. Залата посреща спортистите с изциклен и наново лакиран дървен под, освежени интериори и осветление, нова трибуна със седалки на мястото на старите дървени пейки, както и обновени коридори и общи пространства. Паралелно е обновена и залата за бойни и силови спортове - подменени са вратите, ремонтирани са тавани и изцяло са обновени съблекалните и санитарните помещения", уточняват още те.

С модернизираната база общината затвърждава ангажимента си към масовия и елитния спорт, към здравето и развитието на младите хора и към устойчивото управление на общинската инфраструктура, добавят от Общината. Ремонтът започна през януари тази година. Проектът е на обща стойност 1 751 532,18 лева, от които 1 501 373,98 лева са безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския съюз чрез Плана за възстановяване и устойчивост, а 250 158,20 лева са съфинансиране от Община Пазарджик. Проектът има за цел да подобри енергийната ефективност на спортното съоръжение, което включва администрация, зала за волейбол, зала за бойни изкуства, физиотерапия, зали за борба и щанги, както и две пристройки.

