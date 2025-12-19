Локомотив Пд показа значително израстване през отминалата футболна есен. След кошмарния предишен сезон, в който отборът трябваше да минава през бараж за да запази мястото си в Първа лига. Сега в клуба са много далеч от такива притеснения и тези неприятни моменти от близкото минало изглеждат безвъзвратно преминали. „Смърфовете“ ще зимуват на шестото място, след като започнаха доста добре сезона и дълго време създаваха усещането, че са способни да бъдат по-нагоре. В началото на първенството „черно-белите“ победиха ЦСКА с 1:0 с късен гол на Жулиен Лами. След това, останали с човек по-малко още през първото полувреме за малко не повториха същото и с Лудогорец. Момчетата на Косич дълго време водеха с 1:0 с гол на Каталин Иту, а в добавеното време страхотна индивидуална изява на Петър Станич донесе точката за шампионите. Локомотив Пд успя да победи и високолетящият през тази есен тим на Левски, което също е факт, който няма как да се подмине. С изпълнители като Хуан Переа, Каталин Иту, Жулиен Лами и стабилен вратар като Боян Милосавлевич доброто представяне през тази есен може да се приеме като логично и очаквано. Но трябва да отбележим и основният „виновник“ за него. И това е треньорът Душан Косич. Словенецът измъкна клуба от много тежкото състояние, в което го завари преди една година. Първо го спаси от изпадане, а след това показа, че може да развие играчите и отборът като цяло и през тази есен видяхме значително надграждане. Разбира се, може да се намерят и негативни неща, но пък и това е нормално защото не може всичко да се оправи с магическа пръчка. Едно от тях е, че през тази есен Локо Пд се очерта като домакински отбор и разчиташе да взима точки основно на „Лаута“. Тимът спечели само един мач като гост – срещу Спартак Вн с 2:1, записа цели 6 равенства, а още два пъти загуби.

