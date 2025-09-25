С тарши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешното гостуване на Локомотив Пловдив от 10-ия кръг на Първа лига.

"Труден мач срещу отбор, който започна много добре шампионата като изключим последния им мач. Един отбор, който е много прагматичен като стил. Имат ясни идеи. Проактивни са, когато са без топка. Отбор, който може да поддържа висока интензивност по време на срещата. Тим, срещу който ще трябва да се положат доста усилия. Ние сме в добра форма след една седмица, в която работихме добре. Знаем, че ще е труден мач, но разбира се отиваме да изиграем двубоя по нашия начин и да постигнем победа", започна испанецът.

"За мен противникът за титлата не е Лудогорец, а всички отбори, които участват в шампионата. Изхождайки от тази база, подхождаме към всички мачове по един и същи начин. Що се отнася до отношение подхождаме еднакво към всички мачове, разбира със спецификата срещу кого ще играем. Като желание, мотивация и подход - всичко е еднакво", добави Веласкес.

"Акрам Бурас тренира добре. Все още се намира в процес на адаптация, тъй като има някои неща относно езиковата бариера и периода, през който се присъедини. Относно кондиционното му състояние мисля, че без проблем може да поиграе повече минути. Много сме доволни от начина, по който се включва в тренировките. Той е опция, за която ще преценим дали ще започне, или не. Той може да даде нещо различно на отбора. Тук става въпрос за халф, който има голям потенциал във физическо естество. Трябва да се адаптира към нашия стил на игра", коментира още Веласкес.

"Това, което на мен много ми харесва, са мачовете и мачовият ритъм. Без значение дали ще спечелим, загубим или завършим наравно, но кондиционно се намираме в добра форма, както го показваме от началото на лятото. Ние сме готови да изиграем три мача за няколко дни. Както знаете, ние гледаме мач за мач и в момента сме фокусирани върху Локомотив Пловдив", завърши треньорът на Левски.