Т реньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди гостуването на Черно море. Испанският специалист коментира и новия си договор, като заяви, че всички в клуба гледат в една посока.

"Благодаря за поздравленията. Благодарен съм на клуба за проявения интерес да продължим взаимоотношенията си. Щастлив съм, че ще мога да продължа да работя в този клуб и всичко, което представлява - фенове, играчи. Изключително благодарен съм и го приемам с изключителна отговорност. Доста бързо се разбрахме и това се дължи на факта, че и двете страни са предразположени да го завършат по този начин. За мен е важно да се чувствам добре и удобно там, където съм. В професионален план е важно да изпитвам удоволствие от работата си всеки ден и да се опитвам постоянно да се подобрявам във всеки един аспект. С клуба гледаме в една посока. Доста бързо се разбрахме и си стиснахме ръцете", започна Веласкес.

Веласкес подписа нов договор с Левски

"Всички тренираха нормално днес. Трябваше да се съобразим с някои дребни детайли. Някой чуствам мускулно напрежение, друг умора. С такива неща трябваше да се справим, но играчите са добре възстановени и всички са на линия", каза испанецът и коментира оттеглянето на Светослав Вуцов. "Той се намира в невероятна форма, всичко е наред. Тренира по отличен начин от първия ден. Това е играч, в който имам пълно доверие. Той идеално пасва на нашата философия и стил на игра. Оттук насетне, независимо от решенията на всеки един наш футболист, пълна подкрепа и уважение".

"Имах възможност да гледам Черно море. Сериозен отбор, който заслужава доста с играта си. Винаги са били конкурентен отбор. Трябва да положиш доста усилия, за да ги победиш. Те имат една промяна в състава, в сравнение с миналия сезон. Останаха отбор, който изповядва почти същия стил от миналия сезон. Ние се стремим да пристигнем в добра форма, за да изиграем добър мач и да постигнем победа. Знаем, че ще е здрав мач. Ще изисква доста усилия, за да го спечелим", каза Веласкес за предстоящия мач с Черно море.

"За добро или лошо, не отдавам значение на статистиката и това, което се е случило в миналото. Трудно се играе на този стадион. В последния си мач там, направихме добро представяне. Преди това играхме добре и за Купата. Пределно ми е ясно, че предстои труден мач, на труден стадион. Ще се опитаме да се възползваме от нашите силни страни".

"Аз няма да коментирам казаното от селекционера. Аз съм уважителен към всички мои колеги. На първо място обичам да говоря за неща, към които аз имам отношение. Към днешна дата не се е случило нищо, няма да влизам в сценарий, ако това се случи. Конкретно за Вуцов, мога да кажа, че сме щастливи, че е част от Левски. Много важен играч за нас. Струва ми се, че е невероятно момче, невероятен човек. Като клуб, колеги и щаб, уважаваме неговата позиция на базата на това, което се е случило и на всички обстоятелства. Не бих влизал в темата какво се случва в други отбори. Това би било липса на уважение, а това е последното, което искам да покажа", коментира треньорът още веднъж темата със Светослав Вуцов.

"С мен дойдоха двама помощници, те също ще подновят договорите си. Останалите ги заварих като служители на клуба. От първия ден, в който съм в този клуб, не правя разлика между помощниците, които дойдоха с мен и тези, които заварих. Всички сме едно цяло. Радостен съм да работя с всички в клуба. Доволен съм от всички", каза Веласкес.

"Предишния път победихме след международната пауза. Зависи".

"Това, което казах за Вуцов, важи и за Митрев. Мога да говоря за моите отношения и това, което аз знам за Митрев. На първо място говорим за невероятен човек. Той е пример за това, което представлява честен човек. Работи много здраво, много е възпитан. Изключителен професионалист е от ден първи, в който сме заедно. Какво повече да кажа?", продължи той.

"Гледам всичко в общ план и като едно цяло. Не се изправям срещу Илиан Илиев, а срещу Черно море. Важно е да победим Черно море", сподели Веласкес.

"Споделиха ми, че ще пътуваме заедно с ЦСКА. Това са обстоятелствата и са нормални неща. Трябва да подходим с уважение", завърши треньорът на Левски.

