П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира случващото се в клуба, скандала с Ботев Пловдив.

"Сблъсъкът идва, защото потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, да имат някакво предимство. Безкрайно съм щастлив, че в отбора има мъже. Дойдоха и казаха истината право в очите. Какво мисли ръководството на Ботев, си е негов проблем. Имаме достойни хора и съм убеден, че момчетата няма да се повлияят от този инцидент. А Ратко е много встран от това нещо, още не беше дошъл. Той има грижата момчетата да се раздават и борят. Тези неща са му чужди и непонятни за неговия манталитет и възпитание. Съжалявам, че това нещо се случи, но смятам, че с играта и мъжеството си ще покажем, че това нещо не може да се случи. Да седна до Илиян Филипов? Той ме съди, а аз да седна до него. Изобщо не искам да се разбирам. Да не дърпат дявола за опашката, защото всичко е ясно, точно и доказано. Полицията и прокуратуратат има всички факти. Може да ме осъди за неправилно дишане".

Той коментира и скандала между Светослав Вуцов и треньрите в националния отбор на България “По тези въпроси разговаряйте с бащата на Светльо Вуцов. Мисля, че ме разбрахте", заяви той. "Ратко Достанич е човек ,който познавам, с висок морал, качества, ум и възпитание. Това подхожда на Славия. Разговорях с него и го помолих да дойде. Смятам, че съм се спрял на правилния човек", завърши той.

