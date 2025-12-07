"Срещу Левски беше най-добрата ни игра", похвали се за пореден път президентът на Славия Венци Стефанов. "Най-важното е, че момчетата промениха много неща в играта си от началото на първенството, напипаха точните места, където трябва да ударят и удариха. Казаха, показаха и наказаха. Един преподава, друг трябва да си води записки, а не да чупи седалките. Пиши момче, млад си, ще се научиш на някои работи. 220-230 седалки са счупени след мача с Левски, за тях това е нищо, то си е като хрема – минават, чупят и заминават. Веласкес счупи скамейка и стената зад седалките. Емоционален младеж, по-добре да се концентрира върху работата си с футболистите, отколкото емоциите му да взимат връх. Иначе е симпатичен човек, испанец“, допълни той пред БНТ.

„След петия кръг бяхме с 1 точка. Момчетата успяха да наваксат много, отборът започна да играе по по-различен начин, повярваха си, станаха добър колектив. Майсторът (визира Достанич) ги насочи към най-правилните решения на терена. Имам един приятел - Владо Хиената, мениджър, той за такива треньори казва: „Занаятчия“. Ратко дойде в Славия първо през 2004-та, работи в Левски, след това се прибра в Сърбия, работи и навън. В Славия са били много треньори, много е важно момчетата да ти повярват и да искат това, което ти искаш от тях. Достанич го каза: „Не ме интересува, че вчера сме вкарали два гола, ако на тренировката не си сериозен“, анализира Стефанов.

„Пътят за Европа през Купата е най-близък, ще се пробваме. ЦСКА 1948 също върви добре, много силно. Ние ще играем, пък каквото сабя покаже. Лудогорец не е за подценяване. Те продадоха някои футболисти за много пари, имаха няколко контузени, когато останат в първата шестица, играят 2-3 пъти един срещу друг, тогава никой не може да предвиди точно как ще се развият нещата. Днес биеш, утре падаш, и като теглиш накрая чертата виждаш, че е къса. Нищо, че потрошиха стадиона, това е до първите 7 години, иска ми се Левски да направи нещо повече тази година. Много уважавам Наско Сираков и труда, който той полага да се изградят нещата в Левски. Наско заслужава награда и уважение. Друг не би могъл да спаси Левски? Никой“, коментира босът на "белите".

„Това не е това ЦСКА, което аз знам и което искам да виждам. ЦСКА е марка и ако иска собственикът да направи нещо, трябва да погледне по-професионално. Не искам да давам оценка на хората, които са там. До момента нищо не е направено нормално. Кипърец да бъде най-добрия футболист в ЦСКА? Навремето Гацо Стоянов казваше, че обувките му са нови, защото там са го носили само на ръце. Относно стадиона – поклон, шапка му свалям. Трябва да му изградят и паметник, защото това е единственият българин, който се зае да направи нещо подобно. Останалите само чертаят линии. На хората им трябва хляб и зрелища. Древните римляни са го казали, не аз“, добави Стефанов.

„Той (б.р Александър Димитров) не ми беше симпатичен преди и на мен, обаче видях, че постепенно започва да напипва пулса, отначало явно му влияеха странични фактори. Сега, когато знае, че цялата тежест пада върху него, той прави нещата такива, каквито трябва да бъдат. Последните 6-7 години той е единственият, който доби смелост и направи това, което трябва. Това се видя на мача с Грузия. Мисля, че с това, което разполагаме, той е най-добрият вариант. Сигурно Юрген Клоп е по-добър вариант, но малко ни е късо черджето. Тези момчета, които сега намериха място в националния отбор, дълги години бяха играли при него. Усилията му се възнаградиха. Предишният треньор взимаше футболисти на 35-36 години. Единият бек се обръщаше по-бавно от тролея Тройката, дето върти на Борово“, каза още Стефанов.

Той пожела на Боби и Любо Пенев да се преборят за живота си. „Всичко е в ръцете на Господ. Познавам ги и тримата. С двама от тях съм работил, много читави хора. Но, това е бичът на съвремието. Страшно е когато го изпуснеш. Тук в момента само Господ ще помогне и дай Боже да успее да помогне. Да съберем пари, каквото трябва да направим…Любо, може да е бил ексцентричен, безпардонен, но има своята следа в българския футбол, както чичо му. Да бъдеш голмайстор на Испания не е като да си чистач в Кремиковци. Ако светът знае за Божията ръка на Марадона, онзи пас срещу Франция, може би, трябва да бъде Пасът на Любо“, завърши Стефанов.