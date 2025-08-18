П ървенство на България по футбол, срещи от 4-ия кръг във Втора лига:
Лудогорец II (Разград) – Вихрен (Сандански) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Лео Пимента 2
от неделя:
Беласица (Петрич) – Спартак (Плевен) – 1:1
Дунав (Русе) - ЦСКА II (София) - 2:0
от събота:
Марек (Дупница) - Фратрия (Варна) - 1:3
Спортист (Своге) – Севлиево – 1:1
Хебър (Пазарджик) – Миньор (Перник) - 1:1
Пирин (Благоевград) – Локомотив (Горна Оряховица) – 0:1
вторник:
Етър (велико Търново) – Янтра (Габрово)
Черноморец 1919 (Бургас) - почива
Класиране:
1. Фратрия (Варна) 4 4 0 0 10:3 12
2. Дунав (Русе) 3 3 0 0 6:1 9
3. Вихрен (Сандански) 4 3 0 1 4:3 9
4. Спортист 2009 (Своге) 4 1 3 0 4:3 6
5. Локомотив (Горна Оряховица) 4 2 0 2 4:4 6
6. Хебър 1918 (Пазарджик) 4 1 2 1 6:6 5
7. Марек (Дупница) 4 1 2 1 2:3 5
8. Пирин (Благоевград) 3 1 1 1 2:2 4
9. Спартак (Плевен) 4 1 1 2 3:5 4
10. Лудогорец II (Разград) 4 1 0 3 5:5 3
11. Янтра 2019 (Габрово) 3 0 3 0 4:4 3
12. Миньор (Перник) 4 0 3 1 3:4 3
13. ЦСКА II (София) 4 1 0 3 4:8 3
14. Севлиево (Севлиево) 4 0 3 1 1:3 3
15. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2
16. Беласица (Петрич) 3 0 2 1 2:3 2
17. Етър (Велико Търново) 3 0 2 1 1:3 2
Източник БТА