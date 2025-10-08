Е дна от големите новини в състава на ЦСКА за дербито с Лудогорец, завършило 0:0, беше изборът на Христо Янев за капитан на „армейците". Синът на Валентин Илиев, който в момента води дубъла на „червените", сложи лентата на ръката си в едва петия си мач за ЦСКА, като дори при предишния треньор Душан Керкез беше резерва. Треньорът на ЦСКА Христо Янев определено обича да изненадва с капитаните на своите отбори. Преди 10 години - през 2015 г. той даде лентата на 14-годишния Валентин Антов. Момче, израснало в академията на ЦСКА и племенник на Анатоли Нанков, последният капитан на отбора, вдигнал шампионски дубъл през 1997 година.

Антов грабна своя шанс, въпреки че около него имаше значително по-възрастни и опитни футболисти. Наложи се като титуляр в отбраната на ЦСКА, стана национал на България и заслужи многомилионен трансфер в италианския Монца. Сега по неговите стъпки върви и Теодор Иванов, който може и да не е на 14 години, когато получава лентата, но пак е доста млад - на едва 21 години. И все пак, когато Антов стана капитан, ЦСКА беше във В група, където имаше отбор, който смазваше съперниците с лекота. Докато внукът на Илия Вълов и син на Валентин Илиев взе лентата директно в Първа Лига, и то срещу шампиона Лудогорец.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX