В тори тим от френската Лига 1 е пожелал един от най-апетитните играчи на Левски – Майкон. Според запознати става въпрос за клуб от втората половина на таблицата, на който спешно му трябват нови попълнения, за да може да запази мястото си при най-добрите в едно от петте най-силни първенства на континента. Бразилският защитник на „сините“ е хванал окото на скаутите и треньорите, които са преценили, че той може да им свърши отлична работа, а и да докара сериозни пари в касата при следващ трансфер. Както е известно, в последните часове от затварянето на пазара в Западна Европа се появи новината от Франция, че Нант проявява сериозен интерес към Майкон. Феновете на Левски изтръпнаха, че той може да си тръгне от „Герена“ по средата на участието на тима в Европа. Това обаче не се случи. Френските издания, които са близки до „канарчетата“, обявиха, че от Левски са проявили голяма алчност и са поискали 4 млн. евро за Майкон. От своя страна Нант искали да го вземат на първо време само под наем и през лятото на 2026 година да обявят дали ще го купят или не. Твърди се обаче, че новият кандидат за него е далеч по-сериозен и това се виждало още от първоначалното предложение, което е било отправено към шефовете на Левски. Желанието на „сините“ обаче е да задържат основните си фигури като Майкон поне до лятото, защото зимата трудно може да се намерят равностойни попълнения.

„Мач Телеграф“ обаче вече уведоми читателите си, че на „сините“ ще им бъде доста трудно в това отношение, защото агентите на Майкон, както и тези на Макун бързат да осребрят добрите им изяви до този момент със синята фланелка. Футболистите имат договори с Левски до лятото на 2027 година. И според запознати на „сините“ ще им бъде много трудно да подновят договорите с тях, ако не успеят да стигнат до трофей през лятото. Трябва да отбележим също, че Макун се превърна в алтернативата на Майкон, когато той не играе.

