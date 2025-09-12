С лед паузата за националните отбори се изясниха урните за Лигата на нациите следващия сезон. Националният отбор на България ще се състезава в Лига C, третата от общо четири дивизии, като са във втора урна. Победителите в групите ще имат добри шансове да се класират на Евро 2028 в случай, че не успеят да направят това през квалификациите. Жребият ще бъде в началото на 2026 година, като все още няма официална дата.

България ще изтегли по един отбор от всяка от останалите три урни:

Първа: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан

Трета: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония

Четвърта: Латвия/Гибралтар*, Люксембург/Малта*, Молдова, Сан Марино

*победителите от плейофите в Лига D

Отборите, които също са във втора урна и не могат да се паднат на България: Финландия, Словакия, Армения.