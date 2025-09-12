Б разилският защитник на Левски Майкон разкри, че очаква труден двубой с Локомотив София и каза какво трябва да направят "сините", за да спорят с Лудогорец за шампионската титла. "Като всички мачове, които играем, ще бъде труден мач, това мисля. Важното е да дадем най-доброто от себе си и да търсим и да постигнем победата. Ние ще разузнаем силните и слаби страни на противника и ще се опитаме да се възползваме от това. Добре ще се запознаем с начина и стила, който изповядват", сподели левият бек.

"По-скоро става въпрос за интуиция, бърза мисъл, отколкото каквото и да било друго. Вече съм виждал мои съотборници да го правят, може би това ме улесни да взема решение да го отиграя по този начин", бе коментарът на бразилеца за гола му с пета срещу ЦСКА 1948. "Когато стартирах с футбола, бях играч в предни позиции - играл съм като нападател, като крило, като халф. Чувствам се добре на тази позиция, мисля, че добре и се справям. Треньорът просто ни показва доверие и ни подкрепя в това ние да показваме качествата си на терена. Той има вяра в нас и в нашите възможности", заявява Майкон.

"Когато сме вътре на терена, ние нямаме възможност да чуваме всичките му указания по време на мач. Доста е енергичен и определено показва това, което чувства, умее да изразява емоцията си по време на срещите. Това мисля, че и на нас ни помага да сме по-концентрирани през 90-те минути", споделя бразилският защитник за Хулио Веласкес.

"За да станем шампиони, трябва да си вземем важните мачове, да побеждаваме в тях и в никакъв случай да не допускаме да губим точки вкъщи. Дори и срещу отбори, които не се счита, че са в битката за първото място", е коментарът на Майкон за мача с Лудогорец.

Той се върна и към първия двубой с Апоел Беер Шева от първия квалификационен кръг на Лига Европа, когато бе изгонен. "В момента беше проява на нервност от моя страна, прибързаност. Разбира се, не беше добре това, че ги оставих с човек по-малко и не можах да им помогна на терена. Наистина се притесних доста, защото отборът, срещу който играехме, е сериозен. В мен остана притеснение, но момчетата се събраха и успяха да извоюват добър резултат. Да, със сигурност бях най-щастливият след дузпите в Унгария", казва 25-годишният бранител.

"Да са фокусирани в работата си и в това, което правят, тъй като това е първенство, което може да им предложи много възможности. Да покажат какво може един бразилец и всичко ще е наред, както се казва", заявява той

