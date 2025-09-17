Ж озе Моуриньо е близо до завръщане на треньорската скамейк. Водещите португалски медии твърдят, че той ще смени Бруно Лаже в Бенфика.

За последно Жозе Моуриньо води Фенербахче, но беше уволнен след като не се класира за основната фаза на Шампионската лига, където отпадна именно от Бенфика...

Моу вече е водил най-популярния португалски тим. Това се случва преди 25 години и е един от първите му ангажименти в професията. Тогава Жозе е начело на Бенфика само в 10 срещи. Печели пет от тях, прави три ремита и губи два двубоя. Куриозно е, че последният мач, в който води Бенфика е победа с 3:0 над градския враг Спортинг.

Интересно е, че преди дни феновете на Порто аплодираха бурно Жозе. Любопитно е как сега те ще приемат новината за неговото назначаване начело на големия враг.