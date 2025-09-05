Легендата на Левски Петър Петров коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на тима срещу ЦСКА 1948. Той заяви и какви са шансовете на „сините“ да стигнат до шампионската титла. „Беше много важно да спечелим срещу ЦСКА 1948. Изиграха едно добро първо полувреме, но определено през втората част имаше спад. Имахме и късмет. Добре е, че успяхме да отбележим втори гол, защото той се оказа ключов. През второто полувреме умората си каза думата. Противникът беше на добро ниво. ЦСКА 1948 имат много силен отбор и не е случайно, че са сред лидерите в класирането. Имат доста нови в състава си и сглобиха добър тим. Важното за Левски е, че спечели този двубой. Програмата беше много натоварена и сега по време на паузата се надявам момчетата да успеят да се възстановят по най-добър начин".

"Трябва да си изчистят главите. От тук нататък трябва да се концентрираме върху първенството и Купата на България. Дано тази година да постигнем нещо голямо! Лудогорец не е в най-доброто си състояние и ние това трябва да го използваме. На тях им предстоят и мачове в Лига Европа, но те имат широк състав и ще гонят отново титлата и през този сезон. Ние трябва да направим всичко по силите си, за да ги спрем и да прекратим тяхната хегемония. В Левски е поставена добра основа и трябва да се надгради. Публиката иска още. Да, играчите се хвърлят и дават всичко от себе си, но съм сигурен, че могат и още по-добре. Дано успеем и да се подсилим. В Левски има добро ниво и на скамейката“, заяви Петров.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX