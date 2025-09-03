Н ападателят на Левски и националния отбор на България Алекс Колев сподели своите очаквания преди утрешния двубой на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания. Срещата на националния стадион "Васил Левски" в София е с начален час 21:45 и се очаква да се изиграе пред над 40 000 души. "Испания е един от най-добрите отбори в света. Мисля, че отборът е готов. Треньора ни даде насоки какво се очаква от нас. Мисля, че всички чакаме мача с нетърпение и ще видим какво ще се случи. Мобилизирани сме да излезем и да дадем максимума от себе си", започна Колев

"Съмнение в българския народ винаги има. Всеки един отбор от нас, футболистите, мечтае да се докосне до такива играчи. Мобилизацията е на ниво, не виждам за какво да се притесняваме. В такива мачове можем само да спечелим. Очаквам Испания да владее топката. Ние ще се опитваме да им я отнемаме и да им използваме слабите страни. Доста фенове ще са тук да гледат испанците. Но те трябва да подкрепят и нас. Това е една допълнителна мобилизация за нас", завърши нападателят.

