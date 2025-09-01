А рсенал обяви Пиеро Инкапие. Според информация на Sky Sports, защитникът се присъединява към "артилеристите" под наем от германския Байер Леверкузен и в договора има задължителната опция за трансфер на стойност 45 милиона паунда. Инкапие е осмото попълнение на Арсенал, който и през тази година ще се бори с всички сили за титлата във Висшата лига.

"Радваме се да приветстваме Пиеро Инкпаие в нашия клуб. Той има значително физическо присъствие на терена, а тактическата му гъвкавост ще ни даде допълнителни опции в отбрана", заяви мениджърът на лондонския клуб Микел Артета. Той има добър характер и е млад, но в същото време и зрял. Пиеро ще направи отбора ни по-силен още през този сезон", добави испанецът.

