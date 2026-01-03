Б арселона победи с 2:0 Еспаньол като гост в каталунското дерби от 18-ия кръг на Ла Лига. Лидерът в класирането трябваше да потрепери, но стигна до успеха с два късни гола. Това е девета поредна победа за Барса в първенството.

Гостите имаха шанс в началото, но Феран Торес не успя да стигне до топката. Еспаньол бе близо до гол в 19-ата минута. Роберто Фернандес стреля, но вратарят на Барса Жоан Гарсия спаси. Ламин Ямал опита удар за Барса, но не намери целта. Жоан Гарсия пък се справи с изстрели на Пере Мия и Карлос Ромеро.

Малко след началото на второто полувреме Жул Кунде беше близо до гол за Барселона, но вратарят Марко Дмитрович се справи. Домакините продължаваха да правят опасни атаки, а при една от тях Фернандес отново стреля, но Жоан Гарсия спаси. Това се повтори още веднъж в 64-ата минута.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик направи тройна смяна, пускайки в игра Роберт Левандовски, Педри и Дани Олмо за сметка на Феран Торес, Жерард Мартин и Рафиня. Гостите обаче продължаваха да имат проблеми в нападение. Фернандес имаше нов шанс за Еспаньол, но Жоан Гарсия отново се намеси. Вратарят на Еспаньол Марко Дмитрович пък се справи с изстрел на Ерик Гарсия.

В 86-ата минута гостите стигнаха до гол. Дани Олмо се разписа с хубав удар от границата на наказателното поле след пас от Фермин Лопес. Малко след това Олмо имаше нов шанс, но този път Дмитрович се справи. В 90-ата минута гостите подпечатаха успеха си. Роберт Левандовски отбеляза втория гол за Барса, като асистенцията отново бе на Фермин.

Барселона е на върха в класирането с 49 точки, Еспаньол е на 5-о място с 33.