С тарши треньорът на Милан Масимилиано Алегри обобщи представянето на тима си в мача от 5-ия кръг на италианското първенство срещу Наполи (2-1).

„Щастлив съм, това беше важно изпитание срещу опитен противник. Играхме добре през първото полувреме, а през второто се защитавахме с десет души. Едва сме в началото. Момчетата играха страхотно.

Трябва да продължим да работим. Направихме малка крачка напред. Ще има още много трудни мачове като този, но ако играем с този боен дух, ще бъде по-лесно да спечелим. Имаме потенциал да успеем“, цитира DAZN думите на Алегри.

Милан вече с актив от 12 точки си осигури четвъртата поредна победа и се изкачи на първо място в Серия А, изпреварвайки по допълнителни показатели Наполи и Рома./БТА