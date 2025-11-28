П резидентът на Бразилската футболна конфедерация Самир Хауд възнамерява да започне преговори за удължаване на договора със селекционера на националния отбор на страната Карло Анчелоти. 66-годишният италианец, чийто договор изтича след Световното първенство през 2026 г., наскоро изрази желание да удължи споразумението си до 2030 г.

„Виждам тази възможност в положителна светлина. Той вече каза в интервю, че зависи и от двете страни. Винаги вярвам в изграждането на работни отношения. Всички условия за успех са налице“, каза Хауд на пресконференция. ESPN, позовавайки се на източници, съобщава, че Бразилската федерация възнамерява да започне преговори с Анчелоти през 2026 г. и да финализира удължаването на договора преди Световното първенство.

В Бразилия се надяват италианецът да остане начело на националния отбор, независимо от резултатите му на Световното първенство през 2026 г. Анчелоти пое бразилския национален отбор през май 2025 г. Под негово ръководство отборът спечели два мача, завърши наравно един и претърпя едно поражение в квалификационния турнир за Световното първенство през 2026 г. Бразилците завършиха пети в южноамериканската квалификационна група.

