Ц СКА е влязъл в преговори с една от емблемите на румънския футбол - Дан Петреску, да наследи на треньорския пост Душан Керкез, научи „Мач Телеграф“.

След уволнението на катастрофалния босненец и до идването на бившия играч на Челси с убийствена тупалка „армейците” ще бъдат водени от поелия дубъла Валентин Илиев.

57-годишният Петреску е бил препоръчан на ЦСКА от легендата Христо Стоичков. Именно Камата е осъществил и първия контакт между клуба и специалиста.

За последно Петреску бе начело на един от най-силните тимове в страната си – ЧФР Клуж, където има три периода, последният от които – до края на миналия сезон.

Треньорската визитка на миналия по време на кариерата си на терена още през Стяуа, Фоджа, Дженоа, Шефилд Уензди, Саутхемптън, Брадфорд и Национал Букурещ някогашен ас е изключително богата. Оттатък Дунава той е бил старши още на Унирея, Спортул и Търгу Муреш. Работил е също така в корейския Чонбук, руския Кубан, полския Висла, турския Кайзери, както и в няколко арабски отбора.

5 пъти е печелил титлата в страната си, а преди 5 сезона като треньор на ЧФР Клуж изхвърли ЦСКА от евротурнирите.

Ако бъде привлечен, Петреску ще е третият румънец, който ще поеме „армейците” след Йоан Андоне (2010) и Едуард Йорданеску (2016).

Още за треньорската криза при „червените” - в хартиеното издание на „Мач Телеграф”

Мач Телеграф